Emma D'Arcy, Rhaenyra di House of the Dragon conquista i social con un Negroni sbagliato

Una clip pubblicata da HBO Max su TikTok sta letteralmente facendo impazzire i fan di House of the Dragon con le protagoniste femminili dello show, ovvero Emma D'Arcy e Olivia Cooke, immortalate mentre chiacchierano dei propri cocktail preferiti.

L'interprete di Rhaenyra ha ammesso di amare particolarmente il Negroni, per la precisioe il Negroni sbagliato, pronunciando le due parole con un perfetto accento british che chiaramente le ha reso assai difficile la resa del suono "GL".

A scatenare poi l'entusiamo del pubblico è stato l'incredibile affiatamento che traspare tra le attrici, sebbene sul piccolo schermo l'interprete di Alicent Hightower non vada particolarmente d'accordo con la primogenita di Re Viserys per via della sempre più complessa questione dell'ascesa al Trono di Spade. Inoltre, molti hanno sottolineato che la voce di Emma D'Arcy sia incredibilmente suadente e hanno anche apprezzato la scelta del cocktail fatta e cioè la variante del classico Negroni inventata negli anni Settanta dal milanese Mirko Stocchetto che prevede, al posto del gin, l'uso spumante brut. O, come preferisce l'attrice che veste i panni di Rhaenyra, addirittura con il Prosecco.

La stessa Olivia Cooke ammette di apprezzare la bevanda prescelta con la sua collega e rivela di gradire particolarmente il Gin Martini che a suo avviso è davvero molto elegante.

