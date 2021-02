Emma Mackey: conosciamo meglio la splendida Maeve di Sex Education, tutto su di lei

L'attesa nei confronti della terza stagione di Sex Education è elevata, con i fan che non vedono l'ora di scoprire le nuove avventure di Otis e del suo migliore amico Eric. Abbiamo già parlato, sulle nostre pagine, di quando potrebbe uscire Sex Education 3, ma oggi è sulla biografia di uno dei personaggi dello show che vogliamo concentrarci.

Stiamo parlando di Emma Mackey, interprete della protagonista femminile della serie, Maeve Wiley. Ecco quindi tutte le curiosità sulla vita dell'attrice e sulla sua carriera.

Cenni biografici

Emma Mackey nasce il 4 gennaio 1996 a Le Mans, in Francia. Suo padre è francese, mentre la madre è britannica, e la ragazza si sposta proprio in Inghilterra a partire dall'età di 17 anni per studiare recitazione, la sua grande passione, all'Università di Leeds. Specializzatasi in teatro, si è esibita al Workshop Theatre, oltre ad aver diretto alcuni spettacoli per il gruppo teatrale universitario.

La carriera

Il suo primo ruolo è nel corto horror del 2016 Badger Lane, mentre nel 2019 entra nel cast di Sex Education nel ruolo di Maeve, il suo vero e proprio trampolino di lancio. Da quel momento in poi, partecipa a svariate pellicole, tra cui The Winter Lake nel 2020, e a ben tre film che sono in uscita, ovvero Assassinio sul Nilo ed Eiffel, in programma per il 2021, ed Emily, dove l'attrice interpreterà nientemeno che Emily Brontë, e che è attualmente in pre-produzione.

Oltre alla fitta agenda da attrice, la Mackey ha anche all'attivo un intenso lavoro da modella, iniziata nel 2017 dopo aver posato per la collezione estiva della firma di abbigliamento britannica AIDA Shoreditch.

Mentre vi lasciamo a un nostro approfondimento su fino a quale stagione potrebbe arrivare Sex Education su Netflix in futuro, è il vostro turno: vi piace Emma Mackey di Sex Education come attrice? Siete curiosi di vedere i suoi film in uscita? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nello spazio a essi dedicato!