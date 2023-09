Emma Mackey è fidanzata? La misteriosa vita privata della star di Sex Education

La quarta e ultima stagione di Sex Education è arrivata sugli schermi di Netflix e con essa si chiude un capitolo molto importante per molti dei protagonisti della serie TV che hanno trovato proprio nello show Netflix una piattaforma di lancio verso Hollywood. Tra questi, non possiamo che menzionare Emma Mackey.

L'attrice aveva già dato addio alla "sua" Maeve tempo fa, mostrando riconoscenza per un personaggio che aveva affermato il suo nome e che adesso si apprestava a chiudere il proprio arco narrativo ( se non ricordate tutti i dettagli ecco il riassunto di Sex Education 3). Mackey, infatti ha recitato in film come Assassinio sul Nilo e, di ultima uscita, Barbie di Greta Gerwig. Sebbene sia tra gli attori emergenti più famosi del momento, Mackey è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata ma nel 2018 l'attrice ha dichiarato di frequentarsi con Dan Whitlam. Eppure adesso il cuore dell'attrice sembrerebbe occupato da qualcun altro. Non si possono ignorare, infatti, i rumor sempre più insistenti sulla rottura con Whitlam: i primi indizi sarebbero da ricercare proprio nel profilo social di Whitlam (Mackey ha lasciato i social tempo fa) che avrebbe postato in più occasioni poesie che alludevano alla fine di un amore

Ma un altro indizio, ben più importante, potrebbe rappresentare la conferma definitiva della rottura tra i due: Emma Mackey, infatti, ha calcato il red carpet dei BAFTA 2023 Awards con il fotografo Martin Aleman. Nessuno dei due ha confermato la relazione eppure, secondo i rumor, gli atteggiamenti dei due, ai BAFTA, sembrerebbero non lasciare adito a dubbi.

L'ultima stagione di Sex Education è su Netflix: potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Sex Education 4.