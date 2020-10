Emma Mackey, la star di Sex Education a lavoro su una nuova produzione: sarà Nell Gwynn

La Maeve di Sex Education presto diventerà la protagonista di una nuova produzione. Vestirà i panni di Nell Gwynn nell'omonimo lungometraggio ispirato allo spettacolo teatrale di Jessica Swale, che ne curerà anche la sceneggiatura.

Il film racconterà le vicende dell'amante di Carlo II, una delle prime attrici donna del teatro inglese e membro della nota Merry Gang. Nell Gwynn è diventata una vera e propria eroina popolare, finendo col diventare un simbolo della Restaurazione. Dal re ebbe due figli, Charles Beauclerk, che divenne conte di Burford e poi duca di St. Albans, e James Beauclerk.

Questa, per la giovane attrice sarà una vera e propria sfida, trattandosi di un lungometraggio in abiti d'epoca. Il ruolo da protagonista in Nell Gwynn è solo un ulteriore riconoscimento giunto per Emma Mackey, infatti Kenneth Branagh l'aveva già voluta nel film Assassinio sul Nilo.

Intanto sono già iniziate le riprese di Sex Education 3 che dovrebbe approdare su Netflix nei primi mesi del 2021. Sembra improbabile però che la serie riesca a rispettare il consueto appuntamento di gennaio. Quasi certamente infatti sarà diffusa con un po' di ritardo. Scopriremo quindi se ci sarà un'evoluzione nel rapporto tra Otis e Maeve dopo il complesso finale di Sex Education 2. Ovviamente ritorneranno anche tutti gli altri protagonisti che hanno reso questa una serie di grande successo.