Emma Marrona: 'Con X Factor volto pagina ma non dimentico Maria De Filippi'

In questi giorni vediamo Emma Marrone in tv con X Factor, il noto programma di Sky Uno condotto da Alessandro Cattelan. Nonostante i molti cambiamenti dell'ultimo periodo, la cantante non dimentica chi per prima ha creduto in lei ovvero Maria De Filippi.

"A X-Factor mi sono sentita subito a casa, a mio agio. Senza alcuna pressione. Si lavora in armonia. Quando c’è una stima reale tra gli artisti e ti senti benvoluta capisci che la tua opinione, anche se è diversa da quella degli altri, è bene accetta" ha raccontato Emma Marrone, intervistata da Di Più. Nonostante qualche piccolo screzio con Manuel Agnelli tutto sembra procedere a gonfie vele.

"Ho già preso parte ad un talent show, è stata la mia casa per tanti anni. Ho fatto delle esperienze in una famiglia che è e sarà sempre un porto sicuro perché mi stimano e mi hanno vista partire dal nulla. Maria De Filippi è sempre stata al mio fianco. Mi ha vista crescere, combattere le mie battaglie, evolvermi".

Dunque nulla di quello che la Marrone è diventata sarebbe stata possibile senza la moglie di Maurizio Costanzo ma, proprio grazie a lei e alla fama che le ha donato è arrivato il momento di intraprendere nuove avventure: "Ora però sto iniziando a non avere paura di prendere le mie scelte e lavorare in posti diversi".