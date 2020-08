Emma Marrone definitivamente guarita: 'Voglio rappresentare le donne con le cicatrici'

Poche fa attraverso le pagine di Grazia è arrivata una notizia bellissima: Emma Marrone è definitivamente guarita dal cancro alle ovaie. La brutta malattia l'ha costretta a sottoporsi ber ben due volte a complessi operazioni ma, ora il peggio sembra essere passato.

La vincitrice di Amici può finalmente riprendere in mano la sua vita, partirà proprio da un talent show. Sarà infatti uno dei giudici della prossima edizione di X Factor che prenderà il via il prossimo 17 settembre.

Emma Marrone ha però dichiarato di voler essere portavoce di tutte le donne che hanno vissuto una vicenda simile alla sua: "Voglio rappresentare le donne con le cicatrici. Voglio rappresentare le ragazze coi tagli, quelle che hanno perso il seno, le imperfette, le sopravvissute".

La sua nomea di donna forte la precede ma, molti sono stati i momenti difficili degli ultimi anni: "Non ho pianto prima di entrare in sala operatoria, né dopo. Mi hanno aperto a metà per ben due volte in questi anni. La paura non è mai mancata. Quindici giorni fa, quando ha squillato il telefono ed era il mio medico. Ho pensato: ‘Ci risiamo’. Ho immaginato che dovessi ricominciare tutto da capo".

Per fortuna invece da quella chiamata sono giunte solo belle notizie: "Mi diceva che, in base agli ultimi esami, sono uscita definitivamente dalla malattia. Ecco, in quell'istante sono morta e risorta".