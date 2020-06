Emma Marrone felice su Instagram: 'Ho fatto i controlli, va tutto bene finalmente'

A qualche giorno dai festeggiamenti per il suo 36esimo compleanno, Emma Marrone è nuovamente tornata sui social per dare a tutti i suoi fan una bella notizia: i controlli medici effettuati a seguito dell'intervento di qualche mese fa hanno confermato le sue ottime condizioni di salute.

"Volevo dirvi che ho fatto la visita di controllo e volevo condividere con voi questo momento: dopo tanti anni mi sono sentita dire che va veramente tutto bene, finalmente" ha affermato nella Storia, attraverso cui ha voluto mandare un "messaggio di speranza e di coraggio a tutti i ragazzi e le ragazze che stanno ancora combattendo. Ce la farete anche voi".

Tutti ricorderanno che lo scorso Settembre la cantante pugliese è stata costretta ad annullare tutti i suoi impegni per sottoporsi ad un intervento dopo l'operazione del 2009 per un tumore all'utero ed alle ovaie. "Questo non era proprio il momento giusto ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato. Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute. Ve lo dico personalmente per rassicurarvi e per non creare allarmismi inutili" aveva scritto. Oggi questa bellissima notizia, che fa felici tutti.

Secondo le ultime indiscrezioni, Emma Marrone potrebbe essere il nuovo giudice di X-Factor.