Emma Marrone festeggia il compleanno su Instagram: l'appuntamento è imperdibile!

Oggi, 25 Maggio 2020, compie gli anni Emma Marrone. La cantante salentina spegne 36 candeline e visto il periodo particolare che sta attraversando il nostro paese ha deciso di festeggiarlo sui social, come avvenuto anche durante la quarantena sui profili di altre star della tv e del mondo dello spettacolo.

Con una storia pubblicata nella serata di ieri, Emma ha dato appuntamento a tutti i propri follower alle 19 di stasera sul proprio profilo Instagram per "brindare insieme ai miei 36 anni". Il messaggio è condito da una fotografia che ritrae una piccola Emma sorridente, con tanto di firma.

Non sappiamo che tipo di sorpresa abbia in serbo Emma, ma conoscendola non mancheranno gli aneddoti e le interazioni con i fan. Negli ultimi tempi infatti è stata una delle più attive sui social ed il suo account Instagram vanta oltre 4mila fotografie attraverso cui racconta quotidianamente la sua vita.

Di recente si è parlato di Emma come possibile nuovo giudice di X-Factor, insieme a Manuel Agnelli. Le notizie non sono confermate ma qualora il talent di Sky dovesse concludere il contratto, si tratterebbe di un importante colpo ai danni di Maria De Filippi, a cui è legata da sempre. in un'intervista rilasciata, inoltre, ha anche parlato del tradimento di Stefano De Martino, "scagionando" dalle colpe Belen.