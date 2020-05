Emma Marrone prossimo giudice di X-Factor insieme a Manuel Agnelli, corre il rumor

Mentre sono già partiti i casting (a distanza) dei possibili concorrenti di X-Factor 2020, la produzione del talent show di Sky è al lavoro sui quattro giudici che dovranno guidare le rispettive squadre. Secondo quanto riferito da Dagospia, i produttori sarebbero in contatto con Emma Marrone.

L'ex Amici, infatti, starebbe in trattativa con Sky per trovare un accordo che potrebbe portarla dietro la scrivania del prestigioso X-Factor. Per la pugliese non si tratterebbe di una prima assoluta in quanto già in passato aveva fatto da direttrice artistica del serale di Amici 2015, salvo poi abbandonare e tornare qualche anno per sostituire Morgan che abbandonò il programma di Maria De Filippi tra le polemiche generali.

Per X-Factor sarebbe un colpo non da poco conto in quanto Emma è da sempre stata legata alla De Filippi e tra coloro che sono usciti da Amici è quella che ha riscosso maggior successo a livello nazionale, anche grazie alla partecipazione a Sanremo e la conduzione del Festival. La cantante è amata dagli italiani ed è un volto familiare della TV, e potrebbe portare una ventata d'aria fresca allo show della pay tv.

Dagospia riferisce anche che nelle ultime ore si sarebbe fatto ancora più prepotente il rumor che vuole Manuel Agnelli pronto a tornare.

Confermato invece alla conduzione di X-Factor Alessandro Cattelan.