Emma Marrone sul tradimento di Stefano de Martino: 'Belen non ha nessuna colpa'

Il triangolo amoroso tra Emma Marrone, Stefano de Martino e Belen Rodriguez, che qualche anno fa ha sconvolto il mondo della cronaca rosa del nostro paese per mesi interi, torna a far parlare di sé.

Tutti ricorderanno che ai tempi della loro partecipazione ad Amici, Emma e Stefano stavano insieme, ma poi il ballerino tradì la Marrone per la caliente argentina. Diciamo che il tradimento ha poi portato fortuna, perchè adesso i due hanno un figlio insieme, Santiago, e in quanto ad Emma, il suo successo come cantante ha raggiunto altissimi livelli.

Sembrerebbe tutto passato - anche se un gossip così echeggia per anni - ma ad accendere nuovamente i riflettori sulla vicenda è stato, nelle ultime ore, Jonathan, ex concorrente del Grande Fratello.

Ospite fisso di "Detto Fatto" condotto da Bianca Guaccero, l'opinionista ha riportato in auge la vicenda commentando il comportamento di Emma, che, in una recente intervista, interrogata sull'accaduto, ha spiazzato tutti dicendo: "Belen non ha fatto niente! Solo Stefano doveva stare fermo! Diciamo che non dovevo perdonare lei… Belen non ha fatto niente di male…", dando prova di essere, commenta Jonathan, "una vera signora".

