Emma Roberts scoppiò a ridere dopo aver baciato Kim Kardashian: l'attrice confessa

Il dodicesimo capitolo di American Horror Story ha sancito il debutto di Kim Kardashian accostandolo a Emma Roberts, vecchia conoscenza della serie horror creata da Ryan Murphy. Per AHS: Delicate, prima stagione adattata da un romanzo, il futuro incontra il passato e sancisce questa unione che con un bacio inaspettato tra le due star!

Il trailer della seconda parte di American Horror Story: Delicate non abbandona le note horror della serie antologica né le sfumature erotiche che per Emma Roberts non si sono rivelate tali nella realtà.

L'attrice, infatti, ha rivelato a The Tonight Show, di aver riso molto dopo aver baciato Kim Kardashian: "Vedendolo, sembra così intenso ma nel frattempo stavamo ridendo - ha detto Roberts - ci siamo baciate e hanno tagliato, e Kim mi ha guardato e ha iniziato a ridere. Ho pensato: 'Cosa?' Avevo il suo gloss su tutta la faccia. Abbiamo dovuto fare una pulizia maggiore tra una ripresa e l'altra perché ha le labbra lucide perfette, ovviamente. Il gloss era ovunque", conosciamo abbastanza storie di baci romantici sullo schermo e deludenti dietro le quinte e il bacio tra Roberts e Kardashian si accoda così alla scia di finto romanticismo televisivo.

American Horror Story: Delicate racconta la storia di Anna Alcott, una donna che tenta in ogni modo di rimanere incinta cercando un disperato equilibrio tra la carriera da attrice e la fecondazione in vitro. Quando però il suo sogno si realizza sembrerebbe che la sua felicità sia pronta ad esaurirsi molto molto presto. La seconda tranche di episodi ha già debuttato su HULU mentre in Italia sono disponibili i primi episodi su Disney+: nell'attesa date un'occhiata al nuovo poster di American Horror Story: Delicate.

