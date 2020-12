Emma Roberts, la star di American Horror Story è diventata mamma!

All'inizio di quest'anno l'attrice di American Horror Story e Scream 4 Emma Roberts ha rivelato di essere in dolce attesa con il suo compagno Garrett Hedlund. Nelle scorse ore TMZ ha rivelato che l'attrice avrebbe messo al mondo lo scorso 27 dicembre un bambino.

Il tabloid ha aggiunto che sia la madre che il nascituro sarebbero in ottime condizioni e che il parto sarebbe avvenuto a Los Angeles. Il nome prescelto per il bambino sarebbe quello di Rhodes. La coppia ancora non ha confermato però la notizia.

La star di American Horror Story e Garrett Hedlund erano stati visti insieme per la prima volta nella primavera 2019, poco dopo la notizia dell'annullamento del fidanzamento ufficiale con Evan Peters. In una recente intervista la Roberts ha rivelato di aver avuto a lungo problemi di fertilità e di essere rimasta incinta quando meno se lo aspettava.

"Sembrava che le cose non potessero cambiare e, stranamente, mi sentivo come se avessi fatto qualcosa di sbagliato. Ma ho iniziato ad aprirmi ad altre donne e, all'improvviso, e all'improvviso è venuto fuori un nuovo mondo fatto di endometriosi, infertilità, aborti spontanei, paura di avere ragazzi. Mi sono sentita così fortunata a non essere sola in tutto questo. Non avevo fatto nulla di 'sbagliato', dopotutto. Sembra banale, ma nel momento in cui ho smesso di pensarci, sono rimasta incinta".

Intanto, sembra che le riprese di American Horror Story 10 siano ripartite.