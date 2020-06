Emma Roberts, la star di American Horror Story è in dolce attesa del suo primo figlio

La star di American Horror Story Emma Roberts è in dolce attesa: aspetta il suo primo figlio dall'attore Garrett Hedlund. La Roberts è entrata a far parte dello show per la prima volta nella terza stagione, "Coven", per poi tornare anche come protagonista in "Freak Show", "Apocalypse" e "1984".

L'ha annunciato al podcast "Hot Hollywood" nella puntata della "Us Weekly", rassegna settimanale di avvenimenti delle star hollywoodiane. La star ha fatto coppia per diversi anni con il collega Evan Peters - anche lui attore nello show di Ryan Murphy - con il quale aveva una burrascosa storia d'amore, continuata per diversi anni tra vari tira e molla, prima che lei incontrasse Garrett.

E' l'attrice a parlarne in un'intervista a Cosmopolitan: "Penso che non importa chi tu sia o cosa faccia, tutto ciò che finisce fa male. Perdere qualcosa fa male. E l'unica cosa che mi sento di dire su questo è che la vita è fatta di alti e bassi. Sto provando a superarli e a vivere nel mezzo. Quando sei giù, pensi che quel momento non avrà mai fine. E quando stai bene, hai paura che possa finire da un momento all'altro. Ho vissuto in questo stato per troppo tempo".

E mentre sembra che per Emma Roberts sia finalmente tornata la pace a livello sentimentale, dopo questa bellissima notizia sappiamo che lei non è stata scritturata per la prossima stagione di American Horror Story, mentre il suo ex Evan Peters ci sarà, sebbene rimanga ancora un mistero stabilire con esattezza l'ambientazione di questa attesissima decima stagione.

Vedremo quando Ryan Murphy deciderà di dare qualche dettaglio in più, dopo l'ultimo complicato indizio su American Horror Story 10.