Emma Stone prende in giro Sydney Sweeney nel nuovo video di The Curse?

La maggior parte delle persone conosce Emma Stone per il suo iconico ruolo di Gwen Stacey nei film di Spider-Man con protagonista Andrew Garfield. Ma l'attrice ha saputo sempre diversificare i progetti a cui ha lavorato, da La La Land fino a La Favorita ha ampiamente dimostrato il suo valore ed il suo talento. Ed anche con The Curse vale lo stesso.

Ecco che, durante le settimane di promozione di questo nuovo show a cui la star partecipa insieme al collega Nathan Fielder, il trailer di Anyone but You ha fatto decisamente scalpore sul web.

La pellicola R-rated con protagonista Sydney Sweeney si è di certo fatta notare agli occhi del pubblico e non solo, anche per questo approfittando della campagna promozionale della loro nuova serie comedy, Emma Stone ed il suo collega hanno avuto l'idea di parodizzare il nuovo film di Sony.

Nella giornata di Venerdì 17 novembre infatti, Fielder ha pubblicato su Twitter una nuova versione del trailer di The Curse, in cui i due protagonisti preparano gli spettatori a ciò che vedranno.

Ciò ovviamente è un voluto riferimento a ciò che accade anche nel video promozionale di Anyone but You. Possiamo notare infatti i due attori vestiti identici alle loro controparti, nel contesto medesimo di uno sfondo monocromatico azzurro.

Sicuramente un modo originale di farsi pubblicità, voi non credete? Se ve la foste persa ecco la nostra recensione de La Favorita.