Emma Stone, la star di La La Land lancia la sua casa di produzione: i dettagli

Stando a quanto riporta in esclusiva Deadline, Emma Stone e Dave McCary hanno lanciato una loro casa di produzione, la Fruit Tree, che si occuperà di progetti sia televisivi che cinematografici, di fiction e documentari. La nuova società ha già un accordo per la distribuzione, della durata di due anni, con A24.

Il primo titolo della partnership tra Fruit Tree e A24 sarà un adattamento televisivo di The Shadows, romanzo thriller d'esordio di Stacy Willingham.

Emma Stone, che ha vinto l'Oscar con La La Land e che abbiamo visto anche in Birdman, ha ricevuto una nomination per il suo ruolo in La Favorita e prossimamente interpreterà Crudelia De Mon nel live action Disney Cruella, di cui è anche produttrice esecutiva. Come produttrice, ha esperienza anche con la serie Netflix Maniac.

Dave McCary, tra gli autori del Saturday Night Live, ha debuttato alla regia con Brigsby Bear, presentato al Sundance Festival, dove ha ricevuto un'ottima accoglienza.

"Siamo entusiasti di collaborare con i nostri amici di A24" hanno dichiarato Emma Stone e Dave McCary in una nota. "Il loro impegno per una narrazione riflessiva e originale e per abbracciare le visioni degli artisti si dimostra raro e vitale, e siamo incredibilmente grati del loro supporto verso la nostra passione, che è la stessa."

"Siamo entusiasti di fare questo passo con Emma e Dave e la loro neonata Fruit Tree, e non vediamo l'ora di lavorare con loro per creare qualcosa di unico ed emozionante attraverso la nostra nuova collaborazione" ha affermato invece A24.