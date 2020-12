Emma Stone, la star di La La Land protagonista della serie The Curse dei fratelli Safdie

Emma Stone reciterà The Curse, di ShowTime e Safdie Brothers. Vincitrice dell'Oscar alla miglior attrice per la sua performance in La La Land, Stone sarà protagonista di questo nuovo progetto creato da Benny Safdie e Nathan Fielder, che parteciperà anche nelle vesti d'interprete, regista di Diamanti grezzi insieme al fratello Josh, qua produttore.

ShowTime aveva in programma di girare il pilota dallo scorso febbraio, ma sinora non sono ancora state organizzate le riprese.

Emma Stone interpreterà una giovane donna, sposatasi da poco con un uomo (Nathan Fielder). La coppia sarà chiamata a superare le conseguenze di quella che sembra essere una maledizione che compromette il loro legame mentre cercano di concepire un figlio e sono protagonisti del loro problematico show per HGTV.



Per Emma Stone si tratta del primo ruolo da protagonista in tv dopo la partecipazione alla serie Netflix, Maniac, al fianco di Jonah Hill.

A24 produce lo show insieme ai fratelli Safdie, al loro esordio in tv dopo il successo del film co-scritto e co-diretto con protagonista Adam Sandler e intitolato Diamanti grezzi, disponibile su Netflix.

"La feroce intelligenza e l'arguzia dell'incomparabile Emma Stone la rendono la partner perfetta per le menti ingegnose dei fratelli Safdie e Nathan Fielder" ha dichiarato Amy Israel.



Su Everyeye trovate la recensione di La La Land e la recensione di Birdman, due film che vedono Emma Stone tra i protagonisti del cast.