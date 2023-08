Emma Stone stravolge casa per The Curse: le prime immagini della serie di Benny Safdie

A24 ha diffuso in rete la prima immagine ufficiale di The Curse, nuova serie prodotta dalla casa indipendente e che è firmata da Benny Safdie (regista insieme al fratello di film come Good Time e Diamanti Grezzi). Protagonista della serie, che farà il suo debutto su Showtime entro quest'anno, è Emma Stone di ritorno sul piccolo schermo dopo Maniac.

Emma Stone è protagonista della serie A24 che prende in giro gli show televisivi di HGTV.

Secondo la sinossi ufficiale, Asher (Fielder) e Whitney (Stone) Siegel sono due imprenditori sposati (non chiamateli gentrificatori!) il cui ultimo piano è quello di ristrutturare case e trasformarle in abitazioni ecologiche per i residenti in difficoltà di Española, nel Nuovo Messico - il tutto per un reality show in stile HGTV supervisionato da un produttore (Safdie) alle prese con demoni propri. Da questa premessa, che tocca agilmente le ineludibili questioni americane di razza, classe e capitale, Fielder e Safdie si addentrano in una rete sempre più intricata di zone grigie etiche e morali, bilanciando sapientemente la tenerezza e la spietatezza.

I primi tre episodi di The Curse verranno presentati al New York Film Festival 2023 come parte della programmazione Spotlight. Gli episodi dal 4 al 10 saranno proiettati al Film at Lincoln Center durante il periodo di programmazione. La serie è una produzione A24/Showtime e sarà diretta dal protagonista e co-creatore Nathan Fielder, oltre che da David e Nathan Zellner. Alla produzione c'è Benny Safdie.

Lo show, infatti, rappresenta la prima serie televisiva sceneggiata da Safdie, oltre a essere il nuovo progetto del creatore Fielder, acclamato dalla critica per The Rehearsal. Josh e Benny Safdie saranno i produttori esecutivi attraverso la loro Elara Pictures; anche Fielder è produttore esecutivo, così come Stone attraverso la sua Fruit Tree. A proposito, avete letto la recensione di Oppenheimer, in cui recita lo stesso Safdie? Il film uscirà in Italia il 23 agosto.

Amy Israel, EVP della programmazione di Showtime, aveva dichiarato nel 2020 all'epoca dell'annuncio di The Curse: "L'intelligenza feroce e l'arguzia dell'incomparabile Emma Stone la rendono il partner perfetto per le menti geniali dei fratelli Safdie e la comicità sovversiva di Nathan Fielder. Insieme, promettono di offrire una satira innovativa, inaspettata e profondamente umana. Showtime continua a brillare come faro per i registi visionari che cercano di creare i loro show ambiziosi e singolari".