Emma Stone torna in tv! Primo sguardo alla nuova serie The Curse

Showtime ha diffuso in rete le nuove immagini che anticipano l'imminente arrivo di The Curse, la nuova serie con Emma Stone che torna per la prima volta a recitare per il piccolo schermo dai tempi della miniserie Maniac per Netflix. Il teaser svela anche quando potremo vedere un primo trailer completo per lo show, che è prodotto dallo studio A24.

Questa stramba serie vede Emma Stone e Nathan Fielder impegnati a portare a termine alcuni progetti di miglioramento di una casa in circostanze poco raccomandabili. In pratica, il duo è una coppia di sposini che cerca di far decollare il proprio show HGTV. Ma una presunta maledizione affligge questa casa e i due impareranno quanto possa essere problematica una produzione del genere.

I fan che hanno sentito parlare di questa serie non vedono l'ora di scoprire cosa potrà fare la comicità di Fielder con le capacità recitative di Emma Stone. Il risultato è affascinante come ci si aspetterebbe.

The Curse debutterà su Showtime il 10 novembre, con il primo trailer in arrivo nelle prossime 24 ore.

Showtime ha diffuso in precedenza una sinossi molto criptica della serie: "Attraverso il suo mix di generi, The Curse è una serie Showtime che esplora il modo in cui una presunta maledizione disturba la relazione di una coppia appena sposata che cerca di concepire un figlio mentre è co-protagonista del suo nuovo show che punta al miglioramento della case delle persone".

Tra le guest star figurano il candidato all'Oscar Barkhad Abdi, il candidato all'Emmy Corbin Bernsen e Constance Shulman. Prodotto da A24, The Curse è co-creato e prodotto esecutivamente da Benny Safdie (che ha anche un ruolo come attore nello show) e Nathan Fielder, che ne cura anche la regia. Emma Stone è produttrice esecutiva insieme a Dave McCary e Ali Herting attraverso la loro Fruit Tree. Anche Josh Safdie è produttore esecutivo.

"L'intelligenza feroce e l'arguzia dell'incomparabile Emma Stone la rendono il partner perfetto per le menti geniali dei fratelli Safdie e la comicità sovversiva di Nathan Fielder", aveva dichiarato Amy Israel, vice presidente esecutiva di Showtime. "Insieme, promettono di offrire una satira innovativa, inaspettata e profondamente umana. Showtime continua a brillare come un faro per i registi visionari che cercano di creare i loro show ambiziosi e singolari".

Su queste pagine trovate, inoltre, la recensione di Povere creature! il nuovo film con Emma Stone vincitore del Leone d'Oro a Venezia 2023.

Di seguito le nuove immagini di The Curse.