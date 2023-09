Emma Stone vuole spegnere incendi con il sole nel trailer di The Curse

Dopo aver assistito alle prime immagini di The Curse, il canale YouTube di SHOWTIME e il profilo Twitter/X di A24 hanno condiviso il primo trailer dell'attesissima serie tv: nel breve, inquietante discorso che lo compone... vediamo il personaggio interpretato da Emma Stone esprimere una strana volontà: spegnere incendi con il sole!

La visuale che si allontana sempre più, la meta-narrativa apparizione degli addetti alle riprese, le immagini che si distorcono sul finale e (soprattutto) la musica... Tutto concorre a esprimere un'atmosfera surreale e alienata, resa ancor più d'impatto dalla breve durata della clip.

Ad aggiungere ulteriori dettagli è la sinossi ufficiale: "The Curse è una serie SHOWTIME che rivoluziona il genere ed esplora come una presunta maledizione disturbi la relazione di una coppia appena sposata; nel frattempo, cercano di concepire un bambino durante le riprese del loro nuovo show sul miglioramento domestico".

Creata e scritta da Nathan Fielder e Benny Safdie, The Curse ha un cast che comprende questi ultimi (nei panni di Asher Siegel e Dougie Schecter), oltre a Emma Stone, Corbin Bernsen, Barkhad Abdi e Constance Shulman. Le riprese, svolte a Santa Fe, New Mexico, si sono svolte dal giungo 2022 all'ottobre dello stesso anno, mentre come compositore figura l'americano Daniel Lopatin.

Stando alle informazioni riportate nel video, la serie debutterà il 10 novembre 2023 su SHOWTIME e Paramount+, a circa un mese di distanza dall'anteprima al New York Film Festival. Gli interrogativi sulla trama e sul progetto più in generale, però, sono ancora molti. Per approfondire l'argomento, ecco un primo sguardo su The Curse, la nuova serie con Emma Stone.