Emmanuelle Chirqui sarà Lana Lang in Superman & Lois

A quanto riporta in esclusiva Deadline, Emmanuelle Chirqui (The Passage) sarà nel cast della nuova serie Superman & Lois, sull'iconica coppia DC, creata per The CW da Todd Helbing (produttore esecutivo di The Flash, Greg Berlanti e Warner Bros TV. L'attrice interpreterà il personaggio di Lana Lang.

Emmanuelle Chriqui entra così a far parte del cast regolare della serie insieme ai protagonisti Tyler Hoechlin ed Elizabeth Tulloch e alla new entry Dylan Walsh che interpreterà il generale Sam Lane.

Scritta da Helbing, basata sui personaggi DC creati da Jerry Siegel e Joe Shuster, Superman & Lois ruota attorno al supereroe più famoso del mondo e alla giornalista più famosa dei fumetti, interpretati da Tyler Hoechlin ed Elizabeth Tulloch, mentre affrontano tutto lo stress, le pressioni e complessità che derivano dall'essere genitori che lavorano nella società di oggi.

Emmanuelle Chriqui sarà Lana Lang-Cushing (ruolo interpretato da Kristin Kreuk in Smallville), l'agente di prestiti della Smallville Bank che è rimasta a Smallville quando gli altri sono partiti per raggiungere obiettivi più grandi e luminosi. Lana ristabilisce la sua vecchia amicizia con Clark Kent, durante uno dei momenti più difficili della sua vita.

Oltre a The Passage, andato in onda su Fox, l'attrice è apparsa in serie tv come Shut Eye su Hulu, The Grinder su Fox, The Mentalist su CBS, Cleaners, di cui è anche produttrice esecutiva, e I Borgia. Tra i suoi film più recenti, invece, figurano Un cavaliere per Natale e Super Troopers 2.

A causa anche dei recenti stravolgimenti alle produzioni televisive dovuti alla pandemia di Coronavirus, Superman & Lois passerà direttamente alla produzione, saltando la stagione dei pilot.