Emmett Scanlan interpreterà il personaggio di Lobo in Krypton 2

Come saprete, il network statunitense Syfy ha rinnovato il serial televisivo targato DC Comics, Krypton, per una seconda stagione che includerà svariate sorprese per i fan più accaniti del fumetto.

Per esempio, nella seconda stagione è stato annunciato l'ingresso del personaggio di Lobo. Secondo il The Hollywood Reporter la produzione ha affidato all'attore Emmett Scanlan (The Fall) il ruolo dell'antieroe/villain di questa nuova stagione. Creato nel 1984 da Roger Slifer e Keith Giffen, Lobo è un cacciatore di taglie che se ne va di pianeta in pianeta alla ricerca del suo prossimo obiettivo. Nei fumetti della DC originali ha combattuto alcuni dei personaggi più potenti come Superman, Martian Manhunter, Deathstroke e Hal Jordan.

L'arrivo di Lobo sul piccolo schermo è stata una grossa sorpresa dei fan visto che la Warner Bros. Pictures ha annunciato di avere piani per un adattamento cinematografico del personaggio, in risposta al successo del Deadpool della Marvel prodotto dalla Fox.

L'attore ha già partecipato ad una produzione DC avendo interpretato il personaggio di Jim Corrigan nella stagione della NBC di Constantine.

Nel cast di Krypton troviamo gli attori Cameron Cuffe, Georgina Campbell, Elliot Cowan, Ann Ogbomo, Rasmus Hardiker, Wallis Day, Aaron Pierre, Ian McElhinney e Shaun Sipos. David S. Goyer e Cameron Welsh sono i produttori esecutivi; la serie tornerà in USA nel corso del 2019.