Emmett Scanlan protagonista in The Deceived: cast, trama e uscita del thriller psicologico

A pochissime ore dal debutto del nuovo thriller psicologico firmato Channel 5, l'attore di Peaky Blinders Emmett J. Scanlan ha detto la sua su The Deceived anticipando colpi di scena da brividi: scoprite tutti i dettagli oltre il salto!

The Deceived debutterà in anteprima domani, 3 agosto, e in essa vedremo Scanlan nei panni di Michael, un docente universitario che si innamora perdutamente della sua studentessa Ophelia (Emily Reid). Quando Roisin (Catherine Walker), sua moglie, muore in un incendio sarà la stessa Ophelia a percepire che c'è qualcosa di sospetto nell'incidente e poco alla volta capirà di essere viva e coinvolta in una cospirazione più oscura di quanto potesse immaginare. Nel cast anche Declan Rodgers, nel ruolo di Patrick Sullivan; Frank Cannon, che sarà il dottor Linehan, e Paul Mescal, nei panni di Sean

"Tobias [Beer] e Lisa [McGee] sono dei grandi sceneggiatori", ha detto Scanlan. "Insieme hanno scritto degli episodi mozzafiato e io stesso sono ansioso di sapere cosa accade dopo. Quindi, visto che io sono rimasto così sorpreso, spero faccia altrettanto con voi: ci saranno moltissimi di colpi di scena. Sicuramente non è una commedia: è un thriller psicologico e se cerchi il dramma, la suspense, un po' di orrore e di mistero, allora hai trovato pane per i tuoi denti".

Per altre curiosità e per un'anteprima di quello che vedremo, vi lasciamo il trailer nel player in alto, mentre per tutti gli ultimi aggiornamenti sulla serie con Cillian Murphy vi rimandiamo all'entusiasmante teoria sul finale di Peaky Blinders 5 e alle recenti anticipazioni di Scanlan su Peaky Blinders 6.