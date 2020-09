Emmy 2020 al minimo storico: registrato il record di spettatori più basso di sempre

Gli Emmy 2020 toccano un nuovo minimo storico, spopolando molto più sui social che in televisione. Con soli 6.1 milioni di spettatori sintonizzati sull’ABC, quello che doveva essere un evento straordinario ha attirato decisamente meno pubblico del previsto.

Anche meno dell’anno precedente, quando gli spettatori si sono assestati attorno ai 7 milioni. Quest’anno, invece, l’edizione degli Emmy presentata da Jimmy Kimmel ha perso circa il 29% dello share rispetto all’anno precedente – l’anno in cui, lo ricordiamo, la cerimonia non ha avuto alcun presentatore.

A vincere questi Emmy 2020, però, oltre alla bravissima Zendaya per Euphorya, sono stati i canali social, segno che l'era del broadcast sta sempre di più lasciando spazio a commenti online e interazioni virtuali. Questi, difatti, hanno registrato un grande incremento rispetto agli anni precedenti – segno sì del fatto che la 72esima edizione del premio televisivo più importante nel panorama internazionale continua a coinvolgere persone di ogni fascia di età, ma soprattutto i giovani. Gli adulti, difatti, sembrano aver subito una perdita d’interesse nei confronti del programma, a quanto dimostrano le statistiche: in particolare la fascia d’età che comprende gli adulti tra i 18 e 49 anni, per il 13%, preferito passare il proprio tempo in maniera diversa.

Tuttavia, i programmi che hanno trionfato durante questa edizione degli Emmy sono stati molteplici, e sicuramente adatti ad un pubblico di diverso tipo; a partire dal dominio dell'HBO, che molti direbbero essere diretto a un target più adulto, per finire ai riconoscimenti dati a prodotti che potrebbero essere visti come meno impegnativi, come i cartoni, dove abbiamo visto trionfare Rick & Morty.