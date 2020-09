Emmy 2020: Rick e Morty trionfa con The Vat of Acid Episode

Rick e Morty è una garanzia, e non ha toppato nemmeno a questa 72esima edizione degli Emmy aggiudicandosi il premio per la Miglior Serie Animata con The Vat of Acid, ottavo episodio della quarta stagione.

Questo famigerato premio era già stato ottenuto nel 2018 dall'incredibile produzione Adult Swim con l'episodio relativo al Cetriolo Rick. Nonostante i fan non abbiano particolarmente apprezzato la prima parte della quarta stagione di Rick e Morty andata in onda nel 2019, la serie si è saputa rifare con la seconda tranche di episodi che è stata accolta con grande successo.

In particolare l'episodio vincente The Vat of Acid ha battuto la concorrenza dello straordinario The View From Halfway Down di Bojack Horseman, uno degli episodi più incredibili della sesta ed ultima stagione, ma anche Big Mouth, The Simpsons e Bob's Burgers.

Intanto i creatori della serie stanno già lavorando alla quinta stagione di Rick e Morty che potrebbe arrivare prima del previsto e potrebbe essere addirittura diffusa in maniera totalmente differente alle stagioni precedenti.

Se volete ulteriormente approfondire le ragione della vittoria agli Emmy di questa serie targata Adult Swim, date un'occhiata alla nostra recensione della quarta stagione di Rick e Morty.