Emmy 2020, è trionfo di Netflix alle nomination: stracciata HBO

Nel gioco degli Emmy (ci perdoni Cersei Lannister per la licenza poetica) Netflix fa ormai da anni la parte del leone: nonostante le tante vittorie, però, la piattaforma streaming ha sempre trovato in HBO più che in tutte le altre concorrenti un avversaria degna di nota.

Lo scorso anno, ad esempio, la sfida delle nomination si concluse con 137 candidature per le produzioni HBO contro le "sole" 118 di Netflix: quest'anno, però, il vento sembra soffiare decisamente a favore del colosso dello streaming.

Già, perché le nomination agli Emmy 2020 parlano chiaro: le produzioni Netflix si batteranno per ben 160 premi, che scavano un solco ben profondo rispetto alle 106 nomination targate HBO. Tra le prime saranno in gara nomi acclamatissimi come The Crown, Stranger Things, Ozark e The Politician, mentre il fiore all'occhiello di HBO sarà Watchmen con le sue 26 nomination che ne fanno lo show più presente nelle varie categorie.

Decisamente più distaccate le altre produzioni, tra cui troviamo l'esordiente Apple TV+ (18 nomination), Hulu (26), Amazon (30), FX (33), Disney+ (19, di cui 15 della sola The Mandalorian) e Showtime (4). La sfida, comunque, è ancora aperta: non resta che attendere questi Emmy 2020 per scoprire quante di queste nomination si trasformeranno in vittorie.