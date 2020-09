Emmy 2020, Watchmen e The Mandalorian in parità! Tiger King snobbato

Tutte e cinque serate dei virtual Creative Emmy 2020 sono state archiviate e, Watchmen di HBO e The Mandalorian di Disney+ hanno ottenuto il maggior numero di vittorie per un programma individuale. Il grande perdente della serata è stato invece Tiger King che nonostante l'incetta di nomination, torna a casa a mani vuote.

La prima stagione di The Mandalorian che era partita con ben 15 nomination, si è aggiudicata 7 Creative Emmy. Per essere più precisi, la serie Disney+ si è aggiudicata premi per le categorie Migliori effetti visivi, Migliore fotografia per una single-camera da 30 minuti, Miglior design di produzione per una serie narrativa, Migliore sound mixing per comedy o drama, Migliore sound editing per comedy o drama, Miglior colonna sonora e Miglior coordinamento degli Stunt.

A pari merito troviamo Watchmen, la serie HBO si aggiudica anch'essa 7 premi sulle 26 nomination ricevute. In particolare ha ricevuto Emmy per Migliore Fotografia per una Miniserie o Film TV, Migliore Casting per una Miniserie o Film TV, Migliori Costumi per una Serie Fantasy/Sci-Fi, Migliore Picture Editing per una Miniserie o Film Tv, Migliore Mix Sonoro per una Miniserie o Film Tv, Migliore Sound Editing per per una Miniserie o Film TV e Migliore colonna sonora per una Miniserie o Film TV.

Netflix nonostante il maggior numero di nomination, ha pareggiato il numero di Emmy ricevuti da HBO Max. Due premi sono stati assegnati anche a The Crown e The The Marvelous Mrs. Maisel. Tiger King nonostante le molte nomination, non riceve alcun premio. Se volete dare un'occhiata alla lista completa dei vincitori ai Creative Emmy, potete fare riferimento al link della fonte.