Emmy 2020, Zendaya nella storia: è la più giovane attrice ad essere premiata con Euphoria

Zendaya nelle scorse ore ha fatto letteralmente la storia, diventando l'interprete più giovane di sempre a vincere l'Emmy come miglior attrice protagonista in una serie drammatica per il ruolo di Rue in Euphoria.

La concorrenza non mancava di certo, tra i candidati c'erano infatti: Jodie Comer e Sandra Oh per Killing Eve, Laura Linney per Ozark, Olivia Colman per The Crown e Jennifer Aniston per The Morning Show, ma Zendaya ha saputo conquistare in maniera unanime il pubblico e la critica.

"Significa così tanto per me", ha detto l'attrice durante la sua intervista virtuale nel backstage mentre la sua famiglia a quel punto era in disparte, cercando di contenere l'incredibile eccitazione. "Ammiro immensamente ogni singola donna candidata in quella categoria".

Ha aggiunto: "Il solo fatto di essere menzionata nella categoria era qualcosa di straordinario per me. Il cuore mi scoppiava". Zendaya ammette di aver quasi versato qualche lacrima dopo la notizia della vittoria dell'Emmy ma, ammette di essersi trattenuta il più possibile. "Di solito non piango. È stato ovviamente un momento molto emozionante e ancora non riesco a crederci è tutto così folle".

In un momento storico tanto difficile come quello che stiamo vivendo, questo premio vale ancora di più per la giovane attrice afroamericana: "Sono veramente grata di poter contare sui miei familiari in un momento come questo. In occasioni del genere dobbiamo aggrapparci ai nostri cari ed amarci di più".

In riferimento al suo personaggio dice: "Io sono sempre stata molto grata a tutte le persone che si sentono collegate a Rue o che, attraverso lo spettacolo, possono sentirsi meno sole. Molti provano le stesse sensazioni di Rue. Lei è molto importante per me".

Nelle scorse settimane Zendaya si era detta carica per gli Emmy e tutto il suo ottimismo è stato ripagato. Per ulteriori approfondimenti sulla serie che le ha permesso di fare il salto di qualità, date un'occhiata alla nostra recensione di Euphoria.