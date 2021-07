Emmy 2021, Don Cheadle sorpreso dopo la nomination per un cameo:'Non capisco'

Come ogni anno anche le nomination agli Emmy Award 2021 hanno riservato delle sorprese. La più clamorosa è senza dubbio la candidatura di Don Cheadle al miglior attore in una serie drammatica. In totale Cheadle è stato candidato 11 volte senza mai vincere il premio e sicuramente, nel caso dovesse aggiudicarselo quest'anno, sarebbe bizzarro.

Per quale motivo? Semplicemente perché Cheadle è stato candidato agli Emmy per un cameo di soli tre minuti nell'episodio pilota di The Falcon and the Winter Soldier. Su Everyeye trovate tutte le candidature agli Emmy 2021.

Le due sequenze in cui è presente Cheadle non rappresentano di certo un saggio di recitazione, e lo stesso Don Cheadle si è mostrato pubblicamente sorpreso per quest'attenzione.



"Grazie a chi si è complimentato con me, mi dispiace, haters, non capisco, che devo dire... Nemmeno io lo capisco. Ma andiamo avanti" ha scritto perplesso l'attore su Twitter.

Tra l'altro una delle due sequenze non include nessun dialogo: la prima scena vede James che ascolta il discorso di Sam Wilson (Anthony Mackie) sulla donazione dello scudo di Captain America ad un museo. La seconda è una scena breve di conversazione tra James e Sam che camminano nel museo e riflettono sull'eredità di Captain America. Cheadle appare sullo schermo per poco più di tre minuti in totale.

Tra l'altro si tratta dell'unica candidatura riservata a The Falcon and the Winter Soldier.





