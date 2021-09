Emmy 2021, polemiche per le misure anti Covid: gli organizzatori rispondono a Seth Rogen

I Primetime Emmy Awards 2021 dominati dalle vittorie di The Crown e Ted Lasso sono diventati virali anche a causa di un intervento di Seth Rogen, che prima di presentare il premio per la miglior attrice non protagonista in una comedy ha criticato apertamente la cerimonia in merito ai protocolli anti Covid.

"Cosa stiamo facendo? Hanno detto che sarebbe stata all'aperto" ha detto il comico sul palco della premiazione. "Siamo in una tenda sigillata ermeticamente in questo momento. Non sarei venuto qui dentro. Non sarei arrivato a questo. Perché c'è un tetto?".

In un nuovo articolo di Variety, i produttori dell'evento Ian Stewart e Reginald Hudlin si sono detti "ancora arrabbiati" per la decisione di Rogen di riprendere le misure di sicurezza. "Abbiamo lavorato mesi e mesi per renderlo uno spazio sicuro. Abbiamo collaborato con tutte le autorità sanitarie" ha dichiarato Stewart. "Siamo stati autorizzati dalla contea di Los Angeles, abbiamo elaborato un piano con loro. I tavoli erano distanziati. Tutti erano vaccinati. Tutti nel pubblico erano negativi al test. E lui aveva anche fatto le prove. Quindi sapeva esattamente com'era. Quindi ho pensato che fosse uno sfortunato errore di distrazione da parte sue. Perché non è stata solo una nostra decisione, ma anche delle autorità sanitarie, per rendere questo ambiente completamente sicuro".

L'intervento fuori copione di Rogen ha costretto i produttori a includere un'aggiunta dell'ultimo minuto per spiegare in maniera dettagliata i motivi per cui la cerimonia era sicura. "Ci sono voluti tre mesi di duro lavoro e molte discussioni per fare in modo che tutto fosse al posto giusto" ha aggiunto Stewart. "E poi abbiamo semplicemente giocato d'anticipo, perché volevamo che il pubblico sapesse quanto fosse al sicuro l' dentro. Lavoriamo in questo settore, siamo disperatamente consapevoli del COVID. Ho fatto quasi 50 produzioni durante il COVID e non ho fatto ammalare nessuno. Quindi questa situazione è profondamente frustrante".

