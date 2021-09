Emmy 2021, ecco tutti i vincitori:trionfano The Crown, La Regina degli Scacchi e Ted Lasso

Dopo la deludente edizione virtuale degli Emmy dello scorso anno, gli Oscar della televisione hanno fatto il loro ritorno in grande stile in quel di Los Angeles, e come da previsione a trionfare sono state The Crown, Ted Lasso e la miniserie Netflix La Regina degli Scacchi.

Se WandaVision ha concesso alla Marvel i suoi primi Emmy, la serie sulla famiglia reale inglese si è aggiudicata ben 8 premi, tra cui quello alla miglior regia assegnato a Jessica Hobbs, alla migliore sceneggiatura a Peter Morgan, alla migliore attrice per una serie drammatica assegnato ad Olivia Colman per la sua interpretazione di Elisabetta II, all'attore protagonista Josh O'Connor che è il giovane Carlo. Emmy sono andati poi all'attrice non protagonista: Gillian Anderson per il ruolo di Margareth Thatcher, all'attore non protagonista Tobias Menzies, che ha vestito i panni del Principe Filippo e infine a Robert Sterne che ha un Emmy vinto per il miglior casting.

La Regina degli Scacchi si è aggiudicata ben 11 Emmy, tra cui quello della miniserie dell'anno. Quattro premi assegnati anche a Ted Lasso, eletta serie comica dell'anno. Tre premi sono stati assegnati poi anche ai suoi attori tra cui: Brett Goldstein, miglior attore non protagonista, migliore attrice non protagonista, Hannah Waddingham e miglior attore protagonista, Jason Sudeikis.

Trionfano poi anche Omicidio a Easttown con Evan Peters e Kate Winslet e Julianne Nicholson. Va a Ewan McGregor l'Emmy per il miglior attore protagonista in una miniserie, per il suo ruolo in Halston mente, RuPaul, riceve il suo undicesimo Emmy per il reality show RuPaul's Drag Race diventando così l'artista afroamericano che ne ha vinti di più.