Emmy 2022, Better Call Saul a mani vuote dopo sei stagioni! Una star: 'Fancu*o'

Lo spinoff di Breaking Bad è sempre stato considerato, fin dalla prima stagione, uno dei migliori prodotti del piccolo schermo. Ma la sesta stagione di Better Call Saul e in particolare il finale l'hanno resa un vero capolavoro. Eppure, agli Emmy, rimane ancora a mani vuote nonostante le meritate nominations.

I risultati di stanotte agli Emmy 2022 hanno regalato grandissime emozioni e nella maggior parte dei casi, a ben guardare, erano più che meritati. Due vincitori in particolare hanno messo a segno nuovi record nella storia dell’Award: la Miglior Regia a Squid Game e la Miglior Attrice a Zendaya per Euphoria. Tuttavia, in un processo di spartizione che ha visto più o meno tutte le serie davvero meritevoli ricevere qualcosa, ce n’è una in particolare che non ha ricevuto assolutamente niente, così come nelle cinque stagioni precedenti. E che invece, alla luce dell’ultima, avrebbe dovuto ottenere i premi più in vista.

Si parla ovviamente della serie spinoff di Vince Gilligan e Peter Gould. Fra le candidature principali la Miglior Serie Drammatica – che avrebbe dovuto vincere – il Miglior Attore a Bob Odenkirk – che avrebbe dovuto vincere – e la Miglior Attrice Non Protagonista a Rhea Seehorn – che avrebbe dovuto vincere. Ma anche togliendo le categorie principali, Better Call Saul era candidato in un’infinità di altre sezioni tecniche. E non ne ha vinta nessuna. Parliamo di un totale di 46 nominations nel corso di sei edizioni, dal lontano 2015, e nessun premio in tasca. Gli unici due non sono andati alla serie principale, ma a due corti derivativi che hanno ottenuto il premio istituito solo nel 2016.

Inutile dire che moltissimi dei fan di vecchia data, ma anche chi sia approdato alla serie nel corso dell’ultima stagione dopo le magnificenze che si sono raccontate sulla sua messa in scena – su Rotten Tomatoes ha un punteggio di critica del 96% – sono attualmente ben più che delusi. Scrive addirittura l'attore Michael McKean: “Bene, fanc**o quel rumore”. Riferendosi forse al susseguirsi degli annunci che ogni volta vedevano Better Call Saul lasciato fuori, ancora una volta e forse per l’ultima. Trovate alcuni dei tweet degli utenti di seguito. Voi che ne pensate di questa situazione? Ditecelo nei commenti!