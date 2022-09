Emmy 2022, Colman Domingo vince il suo primo premio per Euphoria

Colman Domingo è uno dei volti più importanti nel cast di Euphoria, nel ruolo di Ali, un uomo che ha intrapreso un percorso di guarigione per disturbo da uso di sostanze. Una performance ora premiata con il primo Emmy Award in carriera per Domingo, molto attivo anche al cinema e soprattutto in teatro con ruoli di grande rilievo.

Colman Domingo si è aggiudicato il premio come miglior guest della serie:"Amo ciò che rappresenta Ali nel mondo. Vedere una rappresentazione così positiva di un uomo afroamericano che è complesso, che ha le sue difficoltà, ma è molto umano. È un ragazzo molto comune che cerca di fare cose straordinarie semplicemente essendo gentile e generoso e avendo un senso dell'umorismo ironico".



Nella sua stessa categoria erano nominati attori del calibro di Tom Pelphrey per Ozark e le star di Succession James Cromwell, Adrien Brody, Arian Moayed e Alexander Skarsgård.

Il riconoscimento è per Colman Domingo, che dalla seconda stagione è stato inserito tra i protagonisti ricorrenti dello show.



E la terza stagione? Le riprese di Euphoria 3 inizieranno nel 2023, come confermato a fine agosto. Ecco le parole dell'attore:"Sam Levinson ed io abbiamo avuto delle conversazioni davvero profonde fino allo scorso fine settimana. Sta discutendo degli archi narrativi di tutti i personaggi e di cosa vuole fare per espanderlo [...]. È un organismo, e vuole continuare a cambiarlo in molti modi, e penso che lo farà con sbalzi davvero grandi nella stagione 3".



In Euphoria 3 non ci sarà Barbie Ferreira, una delle protagoniste; l'attrice ha deciso di lasciare lo show dopo due stagioni ricche di soddisfazioni.