Emmy 2022, l'ex presidente USA Barack Obama mette a segno la sua prima nomination!

Dopo aver vinto due Grammy Awards nei primi anni Duemila, l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama è ufficialmente in lizza per un Primetime Emmy con la sua docu-serie Netflix I parchi nazionali più belli del mondo: si tratta della sua prima nomination all'ambito premio televisivo statunitense.

Tra le nomination degli Emmy Awards 2022 annunciate ieri sera figura anche quella dell'ex Presidente USA Barack Obama, candidato nella categoria Miglior narratore per la serie di documentari sui parchi nazionali che ha debuttato lo scorso 13 aprile su Netflix.

Prodotta da Higher Ground (società di produzione fondata da Barack e Michelle Obama) insieme a Freeborne Media e Wild Space Productions, la docu-serie I parchi nazionali più belli del mondo punta i riflettori su alcuni dei più spettacolari parchi nazionali del nostro pianeta: dalle acque della Baia di Monterey in California, alla terra rossa dello Tsavo National Park in Kenya, dalle lussureggianti foreste pluviali del parco indonesiano di Gunung Leuser alle vette della Patagonia, con uno sguardo al futuro e alla tutela di questi magnifici luoghi.

A contendersi il premio con Barack Obama saranno l'ex cestista NBA Kareem Abdul-Jabbar per Black Patriots: Heroes of the Civil War, il divulgatore David Attenborough (già vincitore agli Emmy), per The Mating Game: In Plain Sight, il comico W. Kamau Bell per We Need to Talk About Cosby e il volto Marvel Lupita Nyong’o che ha narrato Serengeti II.

Chi tra loro vincerà l'ambito premio Emmy? Lo scopriremo durante la cerimonia di premiazione della 74esima edizione degli Emmy Awards che si terrà il prossimo 12 settembre.