Emmy 2022, i fan non approvano lo spot di Star Wars: 'Il D23 è finito!'

Ogni occasione è buona per fare un po' di sano product placement. Anche se ti trovi alla cerimonia degli Emmy 2022 e non in qualità di concorrente. Le due nuove serie Star Wars in arrivo hanno mandato i loro protagonisti sul palco, con tanto di spot personalizzato. Ma agli spettatori dell'evento non è piaciuta la cosa.

I Primetime Emmy Awards di stanotte hanno messo a segno meritatissime vittorie ma anche cocenti delusioni. Per quanto riguarda le prime, due gli show che hanno messo a segno record assoluti nella storia di questa premiazione: la Miglior Regia a Squid Game e nuovamente la Miglior Attrice a Zendaya per Euphoria. D’altro canto però, nessun premio a Better Call Saul, che esce di scena con 46 nominations nel corso di sei stagioni e nessuna vittoria. A detta di molti, un vero scandalo.

Ma oltre ai fan delusi di Vince Gilligan, anche un’altra fetta di spettatori si è fatta sentire via twitter per condividere il suo disappunto su un passaggio specifico della cerimonia di stanotte. A un certo punto, in veste di presentatori, sul palco sono saliti Diego Luna e Rosario Dawson, protagonisti rispettivamente di Andor e Ahsoka, fra le serie Star Wars di prossima uscita. Prima di annunciare le categorie, i due hanno fatto spazio a uno spot che, seppur divertente, denotava la palese intenzione di mettere il marchio LucasFilm anche laddove, questo franchise, non trova riconoscimenti. Si salva solo, premiata più volte negli anni, The Mandalorian che promette ora grandi cose e di ampliare notevolmente i suoi orizzonti nella terza stagione.

Lo spot mostrava alcuni Stormtrooper scoperchiare un ologramma a forma di Emmy Award, come se si trattasse di un vero e proprio annuncio. Attualmente, nonostante le alte pretese di qualità – spesso deluse – le serie Star Wars non ottengono granché riconoscimenti ai Primetime Emmy, tranne che per qualche sporadica candidatura tecnica nei mesi scorsi e nessuna vittoria. Qualche fan dell’evento, a questo punto, si fa sentire. Qualcuno scrive: “Star Wars non dovrebbe essere agli Emmy”. Qualcun altro, intuendo l’intento pubblicitario: “Ancora? Basta Star Wars, il D23 è finito”. Trovate alcuni dei tweet in calce all’articolo. Voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti!