Emmy 2022, HBO ha vinto tanti premi quanti Hulu, Netflix, Amazon e Apple messi insieme

A poche ore dalla conclusione dell'edizione 2022 degli Emmy Award, i principali riconoscimenti televisivi negli USA, è tempo di bilanci. Nel conteggio dei premi a spuntarla è HBO, che ha accumulato ben 36 statuette tra HBO TV e HBO Max in streaming. Un grande risultato suggellato dai due Creative Arts Emmy assegnati in precedenza.

La somma dei premi assegnati a HBO è impressionante; gli altri competitor, ovvero Netflix, Amazon, Hulu e Apple, riescono a pareggiare il conto soltanto condividendo il numero dei premi.



Tra i grandi riconoscimenti ottenuti da HBO spiccano quello di Zendaya per Euphoria e Colman Domingo per Fear the Walking Dead, senza dimenticare Jennifer Coolidge e Murray Bartlett per The White Lotus.

E poi la serie drammatica: Succession ha trionfato con quattro Emmy, tra cui quello al miglior attore non protagonista Matthew Macfadyen.



Hacks (HBO Max) ha ottenuto tre Emmy, tra cui il premio a Jean Smart come miglior attrice in una serie comica e Laurie Metcalf come miglior guest.

Altre prestigiose vittorie di HBO includono Last Week Tonight con John Oliver e il premio a Jerrod Carmichael per Rothaniel.



Ogni casa di produzione ha ottenuto i suoi prestigiosi riconoscimenti (Netflix con Squid Game, Stranger Things e Ozark, Apple soprattutto con Ted Lasso) ma nessuna è riuscita a raggiungere i livelli di ingordigia di HBO, che ha dominato l'annata.



Ecco tutti i premi Emmy 2022.