Emmy 2022, Squid Game fa la storia: Miglior Regia a Hwang Dong-hyuk!

A distanza di un anno dall'arrivo sugli schermi di Netflix, non si è ancora arrestata la scia di record messa a segno da Hwang Dong-hyuk. Prima serie in lingua non inglese a essere candidata per più Emmy Awards, ottiene l'agognatissimo Outstanding Directing (nel campo dei Drama) per il suo episodio pilota. Ecco i competitor.

In ogni Awards Season ci sono sempre, purtroppo, i grandi esclusi dagli Emmy per quanto riguarda il piccolo schermo. Ma di fronte a un annata tanto ricca come la stagione 2021/2022, non ci possiamo certo dire insoddisfatti. Né può dirlo il creatore della serie sudcoreana che ha cambiato definitivamente la percezione del redivivo cinema orientale nella fruizione occidentale. Il creatore, showrunner e sceneggiatore Hwang Dong-hyuk è Miglior Regista per una Serie Drammatica grazie all’episodio pilota Luce rossa, luce verde. E gli altri competitor non erano da poco: Jason Bateman per Ozark, Ben Stiller per Severance, Karyn Kusama per Yellowjackets e Mark Mylod, Cathy Yan e Lorene Scafaria per ben tre diversi episodi di Succession.

Squid Game aveva già fatto la storia per essere stata la prima serie in lingua non inglese a essere mai nominata per un Emmy. Oltre alla categoria in cui è uscita vincitrice però, ben quattro erano le altre nominations, vale a dire i principali fiori all’occhiello per una Serie Drammatica: Miglior Serie, Miglior Attore Protagonista, Miglior Attore Non Protagonista e Miglior Sceneggiatura. Non può che esultare il suo creatore, che dopo aver passato più di un decennio tentando di farsi produrre la serie ha ottenuto infine un successo che nessuno avrebbe ritenuto possibile, almeno a questi livelli.

In vista della seconda stagione, Hwang Dong-hyuk ha scritto: "Ci sono voluti 12 anni per dare vita alla prima stagione di Squid Game l'anno scorso. Ma ci sono voluti 12 giorni perché Squid Game diventasse la serie Netflix più popolare di sempre. In qualità di sceneggiatore, regista e produttore di Squid Game, un grande grido ai fan di tutto il mondo. Grazie per aver guardato e amato il nostro spettacolo”. Tale è stata la fortuna di questo show anche per i suoi interpreti, che il protagonista Lee Jung-jae, dopo aver fatto il suo passaggio all’ultimo Festival di Cannes con la sua prima regia per Hunt, è stato ora scelto come led actor per The Alcolyte, serie Star Wars in arrivo.