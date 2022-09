Emmy 2022: Zendaya è la più giovane Miglior Attrice per Euphoria (e molto più di questo)

Un buon numero delle vittorie messe a segno la scorsa notte agli Emmy 2022 hanno comportato record mai visti nella storia di questa statuetta. Nel caso di Zendaya, era già diventata la più giovane vincitrice a Miglior Attrice della storia con Euphoria. Ora è successo di nuovo, ma chi ha sconfitto stavolta?

Nella notte italiana sono arrivati tutti i risultati sui meritevolissimi vincitori degli Emmy 2022 e fra i vari candidati, la serie HBO diretta dal cineasta Barry Levinson era la più favorita, sicuramente per numero di nominations. Ben 16, il più alto della serata, fra cui alcune categorie principali come Miglior Serie Drammatica ma anche Miglior Attrice Non Protagonista in una Serie Drammatica alla talentuosa Sydney Sweeney, probabilmente il secondo volto più iconico di Euphoria dopo Zendaya.

Ma è andata all’attrice di MJ in Spider-Man la statuetta come Miglior Attrice, agognata anche da altre candidate fortissime come Jodie Comer e Sandra Oh per Killing Eve, Laura Linney per Ozark, Melanie Lynskey per Yellowjackets e Reese Witherspoon per The Morning Show. Già nel 2020 Zendaya era entrata nella storia degli Emmy, sempre vincendo come Miglior Attrice in Euphoria, diventando la più giovane interprete della storia a ottenere il riconoscimento. Ora batte il suo stesso record come la più giovane a ottenere due Emmy principali per la recitazione, nonché la prima donna nera a ottenerne due in qualità di protagonista in una serie drammatica.

Zendaya era anche candidata, sempre per Euphoria, con altre tre nominations: sia come produttrice esecutiva che per aver scritto due brani originali della colonna sonora (I'm Tired e Elliot's Song). Ai Primetime Creative Arts Emmys, la serie ha vinto premi per Outstanding Choreography per Scripted Progreamming, Outstanding Cinematography per una Serie a Camera Singola, Outstanding Contemporary Makeup, Outstanding Guest Actor (Colman Domingo) e Outstanding Picture Editing a Camera Singola. Per quanto riguarda la regia, la vittoria è stata invece di Hwang Dong-hyuk, che ha messo così a segno un altro record per Squid Game.