Emmy 2023, chi potrebbero essere i candidati principali?

Nonostante il clima di incertezza che negli ultimi mesi ha circolando il mondo dell'intrattenimento, si sta avvicinando sempre più il giorno dell'annuncio delle candidature agli Emmy Awards 2023. In un'annata così prolifica, i competitor per la statuetta sono sempre di più. Ma chi è in prima linea?

L'ombra del rinvio degli Emmy 2023 al 2024 sembra non scoraggiare critici e bookmaker che continuano a dire la loro sulle possibili candidature al premio televisivo più atteso dell'anno. L'annuncio delle nomination, previsto per il 12 luglio, vedrà le principali serie dell'anno competere l'una contro l'altra in dei mesi caratterizzati da finali di stagione e prodotti che, in un modo o nell'altro, hanno fatto (e stanno facendo) la storia della tv. Tra l'arrivo di The Last of Us sul piccolo schermo, l'ultimo apparente canto del cigno di Ted Lasso e di Succession e l'ennesimo successo di The White Lotus, la battaglia sembra essere più che viva.

MIGLIOR SERIE COMEDY

Mentre molti stanno puntando sul sicuro con Abbott Elementary e Barry, non sarebbe strano vedere in cinquina anche Reservation Dogs o un ultimo omaggio ad una delle serie comedy più celebrate e premiate degli ultimi anni: Ted Lasso. Dallo stesso team di creatori, probabilmente, potrebbe unirsi anche Shrinking che ha ottenuto un apprezzamento globale sia da pubblico che critica.

MIGLIOR SERIE DRAMMATICA

L'ultimo anno per Better Call Saul per puntare alla gloria. Sembra quasi scontata la candidatura per la serie spin-off di Breaking Bad che non è mai stata particolarmente fortunata nel corso delle varie stagioni dei premi a cui ha preso parte. In odore di nomination anche la fenomenale ultima stagione di Succession che potrebbe chiudere con il botto diventando una delle serie più premiate della storia degli Emmy. Possibile anche la presenza in cinquina di The Last of Us, prima testimonianza di cose un prodotto videoludico possa trasformarsi in una serie di altissima qualità capace di diventare un fenomeno globale.

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA (COMEDY E DRAMA)

Sia per la categoria miglior attore in una serie drammatica che comedy, la concorrenza è più che spietata. Per il dramma, al momento i più quotati sembrano essere Pedro Pascal per The Last of Us, Diego Luna per Andor, Bob Odenkirk per Better Call Saul. Altissime possibilità di candidatura anche per il cast maschile di Succession con Kieran Culkin, Brian Cox e Jeremy Strong come front-runner. Per la commedia, la situazione non risulta essere tanto differente, ma il momento pare vadano a colpo sicuro Bill Harder per l'ultima incredibile stagione di Barry e Jeremy Allen White per The Bear (dato per favorito).

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA (COMEDY E DRAMA)

Nonostante non siano ancora arrivate le nomination, si da quasi per scontata la presenza di Sarah Snook come miglior attrice drammatica per Succession, al suo prima anno da lead e non da supporter. A differenza delle altre cinquine, questa sembra essere una delle più aperte e che potrebbero essere vittima di cambiamenti imprevedibili. Stessa cosa riguarda il lato comedy con una previsione di candidatura per Natasha Lyonne per Poker Face di Rian Johnson, Quinta Brunson per Abbott Elementary e Elle Fanning per The Great.

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA (COMEDY E DRAMA)

Frontrunner assoluto per la categoria miglior attore non protagonista in una serie comedy è sicuramente Harrison Ford che in Shrinking è riuscito a dare una prova attoriale totalmente nuova rispetto a quello che ci ha abituato nella sua lunghissima e prolifica carriera. Accanto a lui c'è la possibilità concreta di trovare anche Phil Dunster che ha dato prova di grande maturità nell'ultima stagione di Ted Lasso. Potrebbe riconfermarsi anche Tyler James Williams di Abbott Elementary. Per il dramma a riempire le candidature saranno, con molta probabilità Succession e The White Lotus, che si confermano essere delle sicurezze degli Emmy.

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA (COMEDY E DRAMA)

Per la commedia c'è l'altissima probabilità che a riempire la cinquina siano Ted Lasso, Abbott Elementary e Shrinking. Tutte e tre le serie, mai come quest'anno, si sono contraddistinte per una presenza femminile di altissimo livello capaci tutte di rendere le loro scene memorabili. Difficili invece le previsioni per il dramma anche se sia più quotata per i bookmaker la presenza in cinquina di Rhea Seehorn per Better Call Saul e di qualche membro del cast di supporto di The White Lotus.

Se vi va di scoprire qualcosa di più, vi consigliamo la recensione di Ted Lasso 3, una delle serie front-runner di questi Emmy 2023. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!