Gli Emmy 2023 diventano Emmy 2024: annunciata la data ufficiale della premiazione

A causa degli scioperi attualmente in corso ad Hollywood qualche settimana era stata rinviata la cerimonia di premiazione degli Emmy 2023, e in questi minuti è stata finalmente annunciata una nuova data per l'evento.

Purtroppo però ci sarà da aspettare per scoprire i vincitori di questa nuova edizione, dato che la Television Academy e FOX hanno annunciato che gli Emmy 2023 saranno assegnati in diretta lunedì 15 gennaio 2024. Ad anticiparli ci penseranno come sempre i Creative Arts Emmy Awards, che saranno invece assegnati per due serate consecutive sabato 6 gennaio e domenica 7 gennaio al Peacock Theatre al LA Live. La votazione per eleggere i vincitori degli Emmy, invece, continuerà a svolgersi come da programma originaria, e inizierà il 18 agosto prossimo per concludersi il 28 agosto: ciò significa che i concorrenti rimarranno in attesa del verdetto finale per quasi cinque mesi, quando Hollywood sarà nel bel mezzo della stagione degli Oscar 2024.

Il motivo del rinvio della cerimonia di premiazione degli Emmy 2023 è giustificato dal fatto che, durante lo sciopero, sia ai membri della Writers Guild sia a quelli della Screen Actors Guild è vietato assistere agli spettacoli di premiazione, e portare avanti lo show in questo momento avrebbe significato una cerimonia senza nessuno dei candidati alla recitazione o alla scrittura e senza le star scelte per operare come presentatori della serata.

Per altri contenuti recuperate tutte le nomination agli Emmy 2023, avrete tempo per impararle a memoria da qui fino al 15 gennaio prossimo!