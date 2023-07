Emmy 2023: i fan di House of the Dragon lamentano l'assenza di nomination agli attori

Le candidature agli Emmy Awards 2023 sono state anche, come prevedibile, motivo di polemica per i fan di chi non sia stato nominato. A fare la voce grossa sulla rete, sono stati in particolare i fan di House of the Dragon, che hanno alzato la voce per esprimere il proprio disappunto per il fatto che nessun attore della serie sia stato nominato.

Dopo avervi riportato tutte le candidature agli Emmy 2023 è venuto il momento di parlare dei grandi assenti e delle reazioni del pubblico alla scoperta che i propri beniamini non faranno parte dei possibili premiati.

House of the Dragon è stata nominata come miglior serie drammatica ma nessuno dei suoi protagonisti ha visto il proprio nome tra i papabili ai premi dedicati agli attori.

Le reazioni dei fan non sono tardate ad arrivare, con diversi Tweet a ricordare che secondo molti la serie prequel di Game of Thrones sarebbe stata snobbata ingiustamente proprio in quelle categorie in cui avrebbe avuto i suoi punti di forza più interessanti con le prestazioni di Paddy Considine, Milly Alcock e Emma D’Arcy, particolarmente importanti per tutti tranne che per l’Academy of Television Arts & Sciences.

Vi lasciamo in calce all’articolo alcuni di questi post di protesta e vi chiediamo se siete d’accordo con chi ritiene che almeno qualcuno dei protagonisti avrebbe meritato la nomination.

