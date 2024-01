Emmy 2023, quali sono stati i grandi delusi di questa edizione?

La storia viene raccontata dei vincitori ma, molto spesso, anche i perdenti sono quelli che, a lungo termine, riescono a lasciare un segno. I risultati degli Emmy 2023 confermano quanto questa frase possa essere vera e significativa anche per tantissime serie tv candidate e sconfitte nel corso della serata.

In un clima di ovazione generale nei confronti degli enormi riconoscimenti conquistati agli Emmy da The Bear e Succession, in pochi hanno tenuto conto dell'eccellenza che quest'anno era in concorso agli Oscar della tv. Il 2023 è stata una delle annate più significative della tv americana con tantissime serie che hanno chiuso il loro ciclo con ultime stagioni di altissimo livello e che, immediatamente, sono entrate nell'immaginario collettivo. In una celebrazione così ampia del bello e del talento di attori, sceneggiatori, registi e maestranze, sembra quasi riduttivo dover scegliere tra delle candidature e incoronare le regine delle serialità di questo 2023 appena trascorso.

Gli Emmy Awards 2023 si sono tradotti in un plebiscito più o meno prevedibile nei confronti di grandissime serie come Succession e The Bear lasciando da parte titoli che, negli anni passati, hanno dominato la kermesse o, quanto meno, sono diventati dei cult che difficilmente potranno essere dimenticati dal grande pubblico. Ma quali sono stati i grandi "delusi" di questa edizione degli Emmy?

Ted Lasso (terza stagione)

Dopo due stagioni fulminati che hanno portato la serie a conquistare ben 8 Emmy Awards nel giro di due anni (di cui tre doppiette nelle categorie miglior comedy, miglior attore protagonista per Jason Sudeikis e miglior attore non protagonista per Brett Goldstein), la serie nel suo finale di stagione non è riuscita a confermarsi come il grande vincitore della serata. L'ultima serie di episodi, un pò più sottotono rispetto alle stagioni precedenti ma comunque di altissimo livello, non è riuscita a scalzare il fiume in piena che è stato The Bear, perdendo, addirittura, nella categoria in cui era inizialmente favorito (miglior regia).

Better Call Saul (sesta stagione)

Se dobbiamo parlare della grande sconfitta della serata, quella è sicuramente Better Call Saul che registra il più grande record negativo della storia degli Emmy. Nonostante venga annoverata da tutti tra le migliori serie mai realizzate, Better Call Saul non è mai riuscita a vincere in nessuna delle tantissime categorie in cui è stata candidata nel corso degli anni. La mancata vittoria di Bob Odenkirk per il suo ruolo di Saul Goodman rimane, probabilmente, una delle macchie più nere della storia degli Emmy nonchè una enorme possibilità andata persa.

The Last of Us

Nonostante abbia conquistato qualche premio secondario (tra cui migliori guest star in una serie drammatica per Nick Offerman e Storm Reid) e numerosissimi premi tecnici, la serie è rimasta completamente a secco di grandi riconoscimenti. La presenza di Succession ha sicuramente causato un crollo delle possibilità per The Last of Us di conquistare riconoscimenti di rilievo. Il fatto che, a differenza delle serie precedenti, avrà una seconda stagione mette in cantiere l'ipotesi che nei prossimi anni possa sbancare durante la stagione dei premi.

Questi sono solo tre dei titoli che hanno subito le conseguenze di una lotta che ha portato alla vittoria a mani basse di The Bear e Succession. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!