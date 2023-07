Emmy 2023, Pedro Pascal e Jenna Ortega abbattono un tabù per gli attori di origini latine

Tempo di Emmy, tempo di considerazioni di ogni genere sulle nomination: in attesa di scoprire i vincitori di quest'anno gli argomenti di cui parlare non mancano di certo, e uno spunto interessante da approfondire ce lo offre già la presenza (praticamente annunciata) tra i candidati di attori come Pedro Pascal e Jenna Ortega.

Nel giorno dell'annuncio delle nomination agli Emmy 2023 è infatti impossibile non notare, per quanto giustamente prevedibili, le candidature del protagonista di The Last of Us e dell'attrice di Mercoledì rispettivamente nella categoria Miglior attore protagonista in una serie drama e Miglior attrice protagonista in una serie comedy: ma perché è così importante sottolineare la cosa?

Il motivo è presto detto: si tratta a tutti gli effetti delle prime candidature nelle suddette categorie riservate ad attori di origini sudamericane nella storia degli Emmy. Pascal, come ricorderete, è infatti originario del Cile e naturalizzato statunitense, mentre Jenna Ortega, pur essendo nata in California, vanta radici messicane da parte di padre e portoricane da parte di madre.

Un dettaglio apparentemente insignificante, ma che fa in effetti registrare un ulteriore passo in avanti verso un mondo del cinema e delle serie TV sempre più aperto alla rappresentazione di ogni tipo di etnia: speriamo, naturalmente, che non si tratti di semplici mosche bianche!