Emmy 2023, possibile rinvio al 2024 a causa dello sciopero degli sceneggiatori

Come ogni anno c'è tantissima attesa intorno agli Emmy Awards, premi consegnati dall'Academy ai prodotti televisivi più meritevoli. Ma, mai come quest'anno, la situazione sembra essere molto più complessa di così. Allo stato attuale la cerimonia degli Emmy 2023 potrebbe essere rimandata a gennaio.

Lo sciopero degli sceneggiatori attualmente in corso a Hollywood sta mettendo fortemente in crisi il settore dell'intrattenimento bloccando centinaia si produzioni sia televisive che cinematografiche. Le uniche attualmente ancora attive sono quelle con sceneggiatura già conclusa. Secondo un report rilasciato dal New York Times gli organizzatori della serata starebbero pensando di rimandare gli Emmy Awards a gennaio 2024 se lo sciopero non dovesse fermarsi nelle prossime settimane.

La decisione, non ancora presa, sarebbe la conseguenza del clima tesissimo che c'è attualmente tra la Writers Guild of America e i produttori che non sembrano assolutamente propensi a proporre un accordo per far ripartire l'industria dell'audiovisivo. Oltre a fermare film e serie tv, lo sciopero ha bloccato tantissimi night show e programmi fondamentali del palinsesto televisivo americano, compresi i Tony Awards che sono stati consegnati in una cerimonia senza copione. L'ultima volta che gli Emmy sono stati rinviati era il 2001 e, pochi giorni prima della data della cerimonia si verificò l'attentato alle Torri Gemelle.

La paura sempre più concreta è quella che si possa replicare uno sciopero degli sceneggiatori simile a quello del 2008 che bloccò l'industria per mesi costringendo tantissimi premi al rinvio. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!