Emmy 2023: Ray Liotta ottiene una candidatura postuma per Black Bird

Nel giorno delle candidature agli Emmy 2023 c'è stato modo di ricordare e di ringraziare un artista che ci ha lasciato nel 2022 e che ha fatto la storia della cinematografia mondiale. Ray Liotta è stato infatti candidato a un Emmy Award postumo, raggiungendo Chadwick Boseman, Carrie Fisher e Anthony Bourdain in questa speciale lista.

Dopo avervi riportato l’elenco di tutti i candidati agli Emmy del 2023, non potevamo non accennare alla candidatura di Ray Liotta per il suo lavoro in Black Bird, miniserie presentata da APPLETV+ sulla vita del serial killer Larry Hall.

Liotta è stato nominato nella categoria miglior supporting cast insieme ai colleghi Paul Water House, Richard Jenkins, Murray Bartlett, Joseph Lee, Young Manzino e Jesse Plemons.

La serie in sei puntate che gli ha regalato la candidatura è stata presentata sulla piattaforma di Apple l’8 luglio del 2022 e, in occasione della première, lo showrunner aveva detto, a proposito di Liotta: “Ha significato tutto per noi. Ho scritto la parte per lui ed era un mio sogno poter lavorare con lui. Era bravo come si diceva. Era un professionista completo e navigato. Era lì per lavorare. E poi, quando è morto, è stata dura, perché la nostra ultima conversazione, tre settimane prima era stata su cosa avremmo fatto dopo. Speriamo solo che almeno il suo lascito continui a vivere attraverso questo spettacolo”.



L’attore è morto nel sonno il 26 maggio 2022 all’età di 67 anni e nel corso della sua carriera ha potuto interpretare dei ruoli che sono rimasti iconici per gli amanti della settima arte, potendo collaborare con registi come Martin Scorsese che, in seguito alla sua scomparsa, ha rivelato che avrebbe voluto lavorare di nuovo con Ray Liotta.