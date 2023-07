Emmy 2023: Sabrina Impacciatore e Simona Tabasco in corsa per lo stesso premio

Le candidature per gli Emmy 2023 sorridono anche al bel paese con due attrici italiane candidate grazie alla loro presenza nella seconda stagione di The White Lotus. Si tratta di Sabrina Impacciatore e di Simona Tabasco, entrambe in corsa per il premio come miglior attrice non protagonista in una serie drammatica.

Dopo avervi parlato della candidatura postuma di Ray Liotta agli Emmy 2023, vi annunciamo che le due attrici italiane sono in lizza per l’ambito premio grazie alle proprie interpretazioni nella serie la cui seconda stagione ha fatto tappa in Sicilia.

In totale la serie creata da Mike White potrà contare su ben 23 nomination e, in questo senso, sembra già essere una delle grandi vincitrici dell’edizione dei premi per la televisione più ambiti.

In lizza per lo stesso premio ci saranno anche Jennifer Coolidge e Aubrey Plaza, sempre di The White Lotus e Elizabeth Debicki, Rhea Seehorn e J.Smith-Cameron, rispettivamente per The Crown, Better Call Saul e Succession.

In attesa di capire chi sarà la vincitrice della categoria possiamo già essere più che soddisfatti per l’apertura alle due attrici nostrane, sperando che la cosa sia di buon auspicio e aiuti la popolarità della nostra industria a crescere anche per quanto riguardi la considerazione internazionale.

Potremo avere tutte le risposte il 18 settembre 2023, alle premiazioni che si terranno a Los Angeles, intanto, lasciamo ai più curiosi una lista di tutte le nomination agli Emmy Awards 2023.