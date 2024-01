Emmy 2023, The Last of Us non ce la fa: è trionfo per Succession e The Bear

Gli Emmy Awards 2023, divenuti 2024 dopo il rinvio della scorsa estate causato dagli scioperi di Hollywood, sono stati finalmente assegnati e hanno visto la sconfitta di The Last of Us, superata in tutte le categorie più importanti dal principale rivale della serata, Succession.

L'acclamata serie tv di HBO, una preferita degli Emmy Awards già negli scorsi anni, arrivava alla cerimonia con il più alto numero di nomination, ben 27, e ha ottenuto i massimi riconoscimenti nelle categorie delle serie tv drammatiche per la sua quarta e ultima stagione, conquistando sei premi, inclusi quello per miglior serie drama e ben tre riconoscimenti di recitazione per le star Kieran Culkin, Sarah Snook e Matthew Macfadyen.

Anche The Bear si è aggiudicato sei statuette, primeggiando nella categoria commedia e ottenendo premi per la performance a Jeremy Allen White, Ayo Edebiri e Ebon Moss-Bachrach. La miniserie tv di Netflix Beef è stata eletta la migliore serie limitata o antologica dell'anno, e le star protagoniste Ali Wong e Steven Yeun sono saliti sul podio per ritirare gli Emmy per il loro lavoro come migliori attori in una serie limitata.

Contando anche i Creative Arts Emmy, The Bear è la serie tv più premiata in assoluto, con ben 10 premi totali. Potete trovare l'elenco completo di tutti i vincitori cliccando nel link in basso.

Nel frattempo, scoprite le prossime tappe della stagione dei premi 2024.