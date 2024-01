Emmy 2024, le 5 delusioni più grandi: da Better Call Saul a Gli Anelli del Potere

Sono cominciate le premiazioni degli Emmy Awards con la prima serata dedicata alle categorie tecniche in attesa dei piatti forti, previsti per il 15 gennaio 2024. Dai primi verdetti possiamo però già trarre delle conclusioni importanti, tra vincitori e, soprattutto, esclusi importanti. Scopriamo quali serie sono rimaste, finora, a bocca asciutta.

Dopo aver parlato degli 8 Emmy che ha già vinto The Last of Us, torniamo ad occuparci delle premiazioni che sono andate in scena nella notte italiana tra il 6 e il 7 gennaio per parlare di quelli che, fino a questo momento, sono stati i grandi sconfitti della celebrazione.

Il primo show che dobbiamo assolutamente nominare è Star Trek: Picard, giunto alla sua terza stagione e addio televisivo all’interpretazione di Patrick Stewart. La serie ha ricevuto le nomination come miglior trucco prostetico e miglior trucco contemporaneo, venendo battuto rispettivamente da The Last of Us e da Mercoledì.

Gli Anelli del Potere, già poco apprezzata dai fan, poteva contare soltanto su un buon numero di nomination minori, senza riuscire però a portare a casa neanche un premio e, chiudendo, di fatto le sue possibilità di vincere un Emmy per la prima stagione.

Discorso differente per l’ultimo capitolo di Succession, che avrà grandi possibilità di vincere uno dei premi principali: purtroppo per la produzione, però, i premi tecnici per cui lo show era stato nominato hanno preso strade diverse e HBO dovrà attendere fino alla serata principale per poter portare a casa dei premi.



Delusione ed attesa anche per Andor: la serie ambientata nell’universo di Star Wars concorreva per diversi premi tecnici ed è nominata per la scrittura, la regia e come miglior serie drammatica. Niente da fare per quanto riguardi le categorie già premiate e attenzione spostata al prossimo appuntamento degli Emmy.

L’ultima serie di cui vogliamo parlare è infine Better Call Saul, ormai avvezza alle delusioni per quanto riguardi i premi per la tv: giunto ormai alla sua ultima stagione, lo spin off di Breaking Bad non ha ancora vinto un Emmy, essendo stato ignorato dal 2015 in avanti. La redenzione potrebbe arrivare, in extremis, con la premiazione come miglior serie drammatica.

In attesa di scoprire quali show vinceranno nelle categorie principali, vi lasciamo a una lista di tutte le candidature per gli Emmy 2023.