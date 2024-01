Gli Emmy 2024 saranno la prima cerimonia a commemorare Matthew Perry

Dalla scomparsa di Matthew Perry, non sono state molte le occasioni ufficiali in cui il mondo di Hollywood si è riunito per commemorare le proprie star decedute nell'ultimo anno. La prima occasione utile sarà infatti la cerimonia di premiazione degli Emmy 2024, la quale si terrà quest'anno per via dello slittamento causato dagli scioperi.

Perry ha fornito alcune delle sue migliori interpretazioni nella sitcom di successo degli anni '90 Friends, e questo sarebbe l'elemento che gli permetterebbe di essere celebrato alla cerimonia degli Emmy Awards 2024, che si terrà a breve.

Come riportato dall'Associated Press, la 75esima edizione degli Emmy Awards vedrà la partecipazione di numerosi cast celebri che si riuniranno e ricreeranno alcuni dei momenti più iconici di numerosi show televisivi amati dai fan nel corso della storia della televisione.

Anche se il cast di Friends potrebbe non essere presente per una reunion, come si può dedurre dalla dichiarazione dei produttori dello show degli Emmy che hanno invitato esplicitamente i fan a non aspettarsi una reunion del cast di Friends, lo show includerà comunque un tributo all'interprete di Chandler Bing.

In particolare, questo renderebbe la 75a edizione degli Emmy Awards la prima cerimonia di premiazione in assoluto a onorare Matthew Perry, dopo la sua scioccante scomparsa nell'ottobre dello scorso anno, che ha lasciato i fan di tutto il mondo completamente sconvolti.

La cosa più importante è che questo tributo a Perry e ad altri show non sarà un tributo che inizierà a sembrare "ripetitivo" per gli spettatori. Al contrario, includerebbe ogni segmento di ogni show in modo diverso e unico per mantenere alta l'attenzione degli spettatori.

L'evento andrà in onda questa notte su Fox.