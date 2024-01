Emmy 2024, dove vederli in Italia: date, orari e le serie tv da tenere d'occhio

La stagione dei premi 2024, scombussolata dagli scioperi di Hollywood, si prepara ad un altro grande appuntamento con gli Emmy Awards 2023/2024, che dopo tanti mesi di attesa saranno finalmente assegnati il 15 gennaio.

In arrivo in un periodo inedito dell'anno - come saprete, durante la scorsa estate la 75esima cerimonia di consegna degli Emmy Awards è stata rinviata a causa degli scioperi di Hollywood - i prestigiosissimi premi assegnati dalla Television Academy alle eccellenze dell'industria televisiva americana andrà in onda in esclusiva per l’Italia su Sky Atlantic e in streaming su NOW, nella notte fra il 15 e il 16 gennaio: all’ 1.00 avrà inizio il pre-show che condurrà poi alla cerimonia di premiazione, con traduzione simultanea (ma l'evento sarà disponibile anche nella versione originale), in onda dalle 2 di notte e presentata da Anthony Anderson in diretta dal palco del Microsoft Theater di Los Angeles.

Le nomination ai Primetime Emmy Awards 2024 vedono dominare in tutte le categorie più prestigiose alcune tra le serie più amate delle ultime stagioni televisive, curiosamente tutte disponibili in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW: tra tutte spiccano infatti Succession, fresca dei 4 Golden Globes vinti e che guida gli Emmy con ben 27 nomination, ma anche The Last of Us, che segue a 24 nomination totali e che ha già vinto 8 Creative Arts Emmy Awards, gli Emmy 'tecnici', ottenendo 8 statuette per i due guest del cast Storm Reid e Nick Offerman, per il picture editing, per il design del logo, per make-up, sound editing, sound mixing ed effetti speciali.

Inoltre, sempre su Sky potete trovare anche The White Lotus 2 (nominata a 23 Emmy, con quattro vittorie ai Creative Arts per outstanding casting per una serie drammatica, hairstyling contemporaneo, supervisione musicale e colonna sonora originale) e House of the Dragon, candidata a 8 Emmy.

Per altri contenuti scoprite tutte le candidature agli Emmy 2023/2024.