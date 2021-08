Emmy, l'Academy toglie il premio a Andrew Cuomo: il commento di Cynthia Nixon

La star di Sex and the City, Cynthia Nixon, non ha perso l'occasione di attaccare l'ex governatore Andrew Cuomo, dopo la decisione dell'Academy di rimuovere l'Emmy Award assegnatogli nel 2020, a causa delle accuse di molestie sessuali ricevute dal politico. Nixon ha sfidato Cuomo alle ultime elezioni e ha pubblicato un post su Twitter.

L'attrice e attivista ha scritto:"La differenza tra me e Andrew Cuomo? Nessuno di noi è governatore ma io ho ancora i miei Emmy".

Ieri l'Academy of Television Arts and Sciences ha annunciato di aver preso la decisione di togliere l'Emmy assegnato lo scorso anno a Cuomo 'alla luce del rapporto del procuratore generale di New York' che ha accusato Cuomo di aver molestato sessualmente 11 donne mentre era in carica, comportando le successive dimissioni dal ruolo di governatore.

Cuomo ha fermamente respinto le accuse:"Il suo nome e qualsiasi riferimento alla sua ricezione del premio saranno eliminati dai materiali dell'International Academy in futuro" si legge in una nota.

L'anno scorso l'Academy aveva assegnato all'allora governatore di New York un Emmy onorario per i suoi briefing quotidiani sul COVID-19, riconoscendo 'il suo magistrale uso della televisione per informare e calmare le persone in tutto il mondo". L'edizione 2020 degli Emmy fece registrare il minimo storico di ascolti, in un anno complicato a causa della pandemia.

Cynthia Nixon, dal canto suo, vanta due Emmy: uno come miglior attrice non protagonista in una commedia per Sex and the City nel 2004, e l'altro come miglior guest in un dramma per Law & Order: SVU nel 2008. Nella sua carriera Nixon ha vinto anche un Tony Award e un Grammy.

Non è la prima volta che ad una persona accusata di abusi sessuali venga rimosso l'Emmy; nel 2017 accadde a Kevin Spacey, in seguito alle accuse del collega Anthony Rapp.



Cynthia Nixon in passato criticò J.K. Rowling per le sue affermazioni transfobiche rilasciate nel 2020.